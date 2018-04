Kvinderne lider, når mændene bliver syge

Kvinder, som er i et forhold til mænd, der har prostatakræft, påvirkes negativt af mændenes sygdomsforløb, viser et nyt studie. Studiet åbner for en diskussion af, hvordan de urologiske afdelinger bedre tager hensyn til de pårørende.

Det er ikke kun kræftpatienterne selv, der oplever, at deres sygdom er en belastning. Også de pårørende påvirkes negativt, når sygdommen bliver en del af deres tilværelse. Det viser et nyt kvalitativt studie, som har undersøgt, hvordan kvinder, som er i et forhold med mænd med uhelbredelig prostatakræft i antihormonel behandling, påvirkes af sygdommen.

»Kvinderne giver udtryk for, at mændenes sygdom får dem til at føle sig isolerede fra socialt samvær. Det er især oplevelsen af at skulle være stærke og stå alene med svære og tunge følelser, der får kvinderne til at føle sig isolerede. De er også meget tyngede af at leve med en konstant frygt for at miste deres mænd til kræft,« siger sygeplejerske Jeanne Avlastenok fra urologisk afdeling ved Herlev og Gentofte Hospital.

Hun fremlagde studiet søndag på EAU og modtog en pris for sin forskning på kongressen.

Brud med de traditionelle roller

Studiet baserer sig på et semistruktureret fokusgruppeinterview med otte kvinder i forhold til mænd med uhelbredelig prostatakræft. Foruden isolation og angst fremgår det, at kvinderne kæmper meget med at finde sig til rette i en ny rolle, efter at deres mænd er blevet diagnosticeret med prostatakræft.

»Kvinderne oplever, at de traditionelle kønsroller og fordelingen af opgaverne i hjemmet lider under, at mændene er blevet syge. Mændene formår ikke at løfte de opgaver, de tidligere har haft ansvar for, og det påfører kvinderne en ekstra belastning,« siger Jeanne Avlastenok.

Et tidligere studie fra Herlev Hospital har vist, at ca. 40 pct. af de kvinder, hvis mænd er syge med fremskreden prostatakræft, vurderer, at mandens sygdom påvirker deres livskvalitet negativt.

»Både dette studie og det nye studie understreger vigtigheden af, at vi ikke overser de pårørende, når vi tilrettelægger et behandlingsforløb,« siger læge og ph.d. Peter Østergren fra urologisk afdeling ved Herlev og Gentofte Hospital, som har været vejleder på studiet.

»Trods sin beskedne størrelse kan studiet bruges som øjenåbner for en negligeret problematik. Vi skal ikke kun have øje for ‘patient-empowerment’, men også ‘couple-empowerment’. Det er et paradigmeskifte inden for urologien at gå sådan til værks, og vi skal sandsynligvis tænke i nye baner og inddrage andre faggrupper og patientforeninger for at løfte opgaven til fulde. Vi må ikke hænge i bremsen,« siger Peter Østergren.

Patienterne bliver styrmænd

Det er ikke kun inden for urologien, at tanker om patient- og pårørendeinddragelse kommer til at spille en vigtig rolle. I fremtiden bliver patienterne »styrmænd« i sundhedsvæsenet, siger professor Jens Sønksen fra urologisk afdeling på Herlev og Gentofte Hospital, der er adjungeret generalsekretær for EAU og en af de fem hovedansvarlige for planlægningen af årets kongres.

»Ser vi fem år tilbage, fyldte tanker om patient- og pårørendeinddragelse ikke meget på de videnskabelige kongresser – men det har ændret sig de. Og det er positivt. For hvis det skal give mening at behandle patienterne med dyre, livsforlængende behandlinger, skal vi sikre os, at vi gør det på en måde, så de bevarer en god livskvalitet,« siger han og tilføjer:

»Vi er i en startfase og har endnu ikke udviklet de fornødne værktøjer til at støtte op om patienter og pårørende. Den viden er vi ved at indsamle. Her er de kvalitative studier vigtige, da de indkredser problemstillingerne – og fortæller os, hvor vi skal rette fokus hen.« n