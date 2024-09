Danmarks sundhedsvidenskabelige registerforskere befandt sig indtil for få år siden i den absolutte internationale elite, fordi de havde en billig og forholdsvis smidig adgang til sundhedsdata og oplysninger om den danske befolkning via offentlige registre. Men den position er desværre ved at smuldre. Det mener Mads Melbye, der er chef for 240 medarbejdere i Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning. »Jeg er bekymret for dansk sundhedsforskning og for, om vi udnytter potentialet i vores mange værdifulde data godt nok. Vi er...