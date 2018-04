Mænd med dødelig prostatakræft lever markant længere

Et nyt stort studie fra Copenhagen Prostate Cancer Center viser, at tidlig diagnostik og bedre medicinsk behandling har rykket markant ved 5-års dødeligheden blandt mænd diagnosticeret med spredt prostatakræft. De sidste 15 år er dødeligheden faldet fra 80 pct. til, at det i dag er knap halvdelen af mændene, der er i live fem år efter diagnosetidspunktet. Resultatet er »lidt af en game-changer«, lyder det fra forskerne bag.