Nyt dansk studie bekræfter, at type 2-diabetes er fem forskellige sygdomme

Et nyt dansk studie bekræfter resultaterne fra et meget omtalt svensk studie, som tidligere i år viste, at type 2-diabetes ikke blot er to, men hele fem forskellige sygdomme. Den nye klassificering kan få betydning for, hvordan type 2-patienter skal behandles.

Diabetes er ikke to, men hele fem forskellige sygdomme. Det konkluderer et stort svensk studie, der verden over fik stor medieomtale, efter at det blev publiceret i det videnskabelige tidsskrift The Lancet Diabetes and Endocrinology i marts i år. Resultaterne fik ikke lov til at stå alene længe. Studiets hovedpointe er nemlig allerede blevet underbygget […]