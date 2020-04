Ulrich Fredberg fyret i Silkeborg

Ledende overlæge Ulrich Fredberg, Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg, og hospitalsledelsen er enige om at indgå en fratrædelsesaftale, og Ulrich Fredberg har haft sidste arbejdsdag på Regionshospitalet Silkeborg.

Aftalen kommer i forlængelse af, at hospitalsledelsen mandag aften udsendte en pressemeddelelse, hvoraf det fremgik, at hospitalsledelsen påtænkte at afskedige Ulrich Fredberg på grund af bl.a. længerevarende samarbejdsproblemer

»Det er mit håb og også opfordring til mine kolleger i Diagnostisk Center, at de i samarbejde med hospitalsledelsen vil fortsætte arbejdet for at opretholde den stærke innovative ånd, som findes i Diagnostisk Center, og sammen med Center for Planlagt Kirurgi vil udbygge Regionshospitalet Silkeborg som en national og international universitetsklinik for innovative patientforløb,« siger Ulrich Fredberg i en pressemeddelelse fra Region Midtjylland.

LÆS OGSÅ: Midtjylland vil af med Ulrich Fredberg

Parterne har også drøftet indholdet af Hospitalsenhed Midts pressemeddelelse af 27. april 2020. Her fremgår det, at Ulrich Fredberg har undladt at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, selvom han har oplyst hospitalsledelsen om, at retningslinjerne overholdes.

»Parterne er enige om, at dette udsagn kan misforstås. Det har ikke været hospitalsledelsens hensigt at tilkendegive, at Ulrich Fredberg bevidst har givet urigtige oplysninger til hospitalsledelsen. Den korrekte formulering er, at Diagnostisk Center har undladt at implementere Sundhedsstyrelsens retningslinjer for en vis del af patienterne med mistanke om lungekræft. Mens hospitalsledelsen har fået den opfattelse, at retningslinjen var overholdt. Hospitalsledelsen har beklaget denne uklarhed under samtalen,« fremgår det af pressemeddelelsen.

»I hospitalsledelsen er vi enige om, at Ulrich Fredberg gennem årene har gjort en stor indsats for Diagnostisk Center. Både Ulrich og vi ser nu fremad. I hospitalsledelsen vil vi fra i morgen være til stede og tage dialogen med medarbejdere og ledere på Regionshospitalet Silkeborg,« siger Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig direktør, Hospitalsenhed Midt.