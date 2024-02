Udgifterne til tilskudsmedicin fik i 2023 millionerne til at fosse ud af de regionale kasser, og umiddelbart er det svært at få øje på, at 2024 bliver året, hvor kurven knækker. Særligt det populære diabetesmiddel Ozempic giver regionerne alvorlige hovedbrud. Men bag de mange overskrifter i medierne gemmer der sig også andre lægemidler, som koster regionerne markant flere penge i tilskud end tidligere år. Og her springer de stigende udgifter til ADHD-medicin i øjnene. Alene i Region Midtjylland er udgifterne...