Danskerne brugte flest penge på lægemiddel mod diabetes og overvægt i 2022

Sidste år brugte danskerne flest penge på at købe lægemidlet semaglutid, der bruges til diabetes og overvægt, viser en opgørelse fra Danmarks Apotekerforening. Det overrasker Bolette Friderichsen, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, som understreger vigtigheden af at tage en grundig snak med patienterne, når det kommer til at bruge semaglutid til at behandle overvægt.