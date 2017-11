Epilepsiagtige anfald, som læger har troet udelukkende var psykologisk betingede, kan skyldes et for lavt niveau af et stressbeskyttende hormon, viser ny forskning fra Aarhus Universitet.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Op mod 2.000 personer i Danmark, især kvinder, lider af kramper i stil med epileptiske anfald, som ikke tidligere har kunne hverken måles, forebygges, behandles eller forklares. Men i et nyt studie viser forskere fra Aarhus Universitet nu, at patienter med krampeanfaldene har et lavere niveau af et bestemt hormon, hvilket indikerer, at kramperne har en […]