Sundhedsminister vil opkvalificere behandling af dobbeltdiagnoser

Mange borgere, der både har en psykisk sygdom og et misbrugsproblem, bliver tabt i systemet og får ikke den rette behandling, viser det nye forskningsprojekt SURVIVE. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) anerkender problematikken og ønsker at sætte ind over for den. »Jeg er enig i, at vi alt for ofte ser mennesker med dobbeltdiagnoser, der […]