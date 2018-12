Et nyt studie fra Aarhus Universitet viser, at antidepressiv medicin ikke er forøger risikoen for atrieflimmer. Til gengæld kunne studiet tyde på, at årsagen måske kan findes i selve depressionen.

Antidepressiv medicin udskrives hyppigt, og inden for de seneste tolv måneder har mere end 400.000 danskere brugt antidepressiver. Behandlingen har tidligere været under mistanke for at forøge risikoen for flimmer i hjertets forkammer – atrieflimmer. Et nyt danske studie har undersøgt mere end 750.000 danskere, som er begyndt i antidepressiv behandling mellem 2000 og 2013. […]