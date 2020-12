Truslen fra coronavirus peger på systemisk ulighed i sundhed for socialt udsatte

Socialt udsatte, hjemløse og misbrugere og de læger, sygeplejersker og assistenter, der arbejder med den gruppe af borgere, testes ikke i samme omfang for COVID-19 som andre grupper af sårbare. Jeg frygter, at vi er vidner til en systemisk ulighed i sundhed, der mest af alt handler om, hvordan man undgår at skulle have udgifter til socialt udsattes sundhed fremfor at investere i den, skriver Karsten Modin, ledende overlæge, Behandlingscenter Odense.