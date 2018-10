Tre hospitaler kæmper for at forbedre behandling af lungebetændelse

Lungebetændelse er en overset og alvorlig sygdom, som ofte ikke behandles efter retningslinjerne. I projekt optiCAP arbejder tre hospitaler intensivt med at forbedre udredning og behandling af patienterne og for at sikre et reduceret og mere målrettet forbrug af antibiotika. De første resultater er positive. Håbet er nu at skabe en permanent kulturændring.