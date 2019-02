Trane og Løhde bør tage en tænkepause

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Det er en imponerende møderække med såkaldte interessenter på sundhedsområdet, som sundhedsminister Ellen Trane Nørby og innovationsminister Sophie Løhde har været igennem for at få input til sundhedsreformen. Omtrent 35 forskellige organisationer har været forbi de to ministre for at give deres besyv med. Dog må man konstatere, at man på forhånd har lagt sig […]