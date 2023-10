Lundbeckfonden uddeler hvert år deres Young Investigator Prize. Prisen uddeles til en yngre forsker, der har leveret en særlig indsats inden for et specifikt område. I år er prisen gået til Tor Biering-Sørensen som en anerkendelse for hans forskning inden for forebyggelse af hjertesygdomme. Han blev uddannet læge fra Københavns Universitet i 2011. Hjertelidelser har ry for at være svære at opdage, hvorfor man på sigt kan have forøget risiko for at udvikle f.eks. blodpropper, hjertesvigt eller farlige former for...