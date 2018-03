Lundbeckfonden støtter alliance af to danske forskningscentre, der vil undersøge sammenhæng mellem kosttilskud til gravide og udviklingen af deres børns hjerner.

De to forskningscentre COPSAC og CINS får sammen 27 mio. kr. fra Lundbeckfonden til at undersøge, hvilken effekt fiskeolie og D-vitamin som tilskud til gravide har på udviklingen af deres børns hjerner, kognitive funktioner og såkaldt psykopatologiske træk. Det skriver Lundbeckfonden. Bevillingen fra Lundbeckfonden skal bruges til at etablere en alliance mellem Copenhagen Prospective Studies […]