Ung forsker-komet hiver endnu en pris hjem

Når hjertekongressen American College of Cardiology om få dage løber af stablen, henter læge og ph.d. Tor Biering-Sørensen endnu en pris hjem til samlingen. Prisen får han for at vise, at et nyt præparat forbedrer hjertefunktionen hos hjertesvigtspatienter uden nedsat pumpefunktion.