Den danske forsker Mads Gyrd-Hansen vender tilbage til der, hvor hans forskerkarriere begyndte, når han snart skifter Oxford University ud med Københavns Universitet. Det er blandt andet etableringen af et nyt, ambitiøst forskningscenter i hud og immunologi, der får ham til at vende hjem, skriver Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

Mads Gyrd-Hansen begynder i september som professor og gruppeleder ved LEO Foundation Skin Immunology Research Center, og samtidig modtager Mads Gyrd-Hansen også en syv-årig forskningsbevilling fra Novo Nordisk Fonden, NNF Young Investigator Award. Bevillingen er på 25 mio. kr., som skal gå til oprettelsen af forskningsgruppen samt til at dække løn- og forskningsudgifter for en række medarbejdere.

»Jeg er ekstremt glad for at vende tilbage til Københavns Universitet. Det nye forskningscenter i hud og immunologi har et fokus, som jeg synes er ambitiøst og meget spændende. Det glæder jeg mig til at blive en del af,« udtaler Mads Gyrd-Hansen.

Han kommer til Københavns Universitet fra en stilling som gruppeleder på Ludwig Institute for Cancer Research ved Oxford University. Her har han forsket i de molekylære mekanismer, der styrer, hvordan immunsystemet aktiveres ved genkendelse af fremmedlegemer så som bakterier. Det er netop denne forskningsviden om det såkaldte innate immunsystem, som hans nye forskning i København skal bygge videre på.

Mads Gyrd-Hansens forskningskarriere begyndte som ph.d.-studerende ved Kræftens Bekæmpelse. Derefter har han været ansat som forsker ved Institute of Cancer Research i London og på Københavns Universitet, hvor han har arbejdet på Biotech Research & Innovation Centre og senere på Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research.

I 2013 blev han gruppeleder på Oxford University, hvor han har arbejdet indtil nu. Hans forskning har blandt andet givet større indsigter i årsagen til og behandlingsmuligheder for inflammatoriske tarmsygdomme som Crohn’s sygdom. Her går noget galt i immunsystemets sammenspil med bakterier) tarmen så det overreagerer og bliver kronisk aktivt, hvilket leder til alvorlige skader på tarmen.

Fungerende centerdirektør Charlotte Menné Bonefeld beskriver Mads Gyrd-Hansen som et nyt kort inden for forskningen i inflammatoriske hudsygdomme.

»Mads Gyrd-Hansen kommer til at bidrage med nye teknikker og en unik basal proteinkemisk tilgang, som vi hidtil ikke har anvendt i huden. Hans blik på signaleringsmekanismer i hudens celler kan give os nye vinkler på, hvordan inflammatoriske tilstande reguleres. Forståelsen af disse regulatoriske mekanismer er central for udvikle nye lægemidler til behandling af inflammatoriske hudsygdomme,« udtaler Charlotte Menné Bonefeld.