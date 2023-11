1. november er Morten Hylander Møller tiltrådt som professor ved Københavns Universitet og Rigshospitalet. Det skriver Rigshospitalet i en pressemeddelelse. Morten Hylander Møller vil, med sit professorat, sikre at kritisk syge patienter på intensivafdeling får behandlinger, som gavner. Morten Hylander Møllers forskning fokuserer på de behandlinger der anvendes i dagligdagen, primært om at sikre at behandlingerne er veldokumenterede, og at forskningsresultaterne bliver implementeret og evalueret bedst muligt i klinikken. »Jeg er meget ivrig efter at bidrage til udviklingen af vores...