To år efter 9.000 lægers opråb: Hvor meget tillid har lægerne til Styrelsen for Patientsikkerhed?

Hvor langt er vi nået, siden 9.000 læger stillede et mistillidsvotum til Styrelsen for Patientsikkerhed? En ankemulighed for læger lyser op som en af løsningerne på et stort problem, skriver overlæge Joachim Hoffmann-Petersen.