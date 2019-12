Tidlig og ­struktureret indsats ­løfter kvaliteten

Konsekvent brug af kvalitetsdata og tæt opfølgning af nydiagnosticerede patienter bidrager til, at klinik for gigt- og bindevævssygdomme på Silkeborg Sygehus er i top på diagnostik og behandling af patienter med leddegigt.

Tidlig indsats og et klart defineret forløbsprogram for nydiagnosticerede leddegigtpatienter samt konsekvent indberetning af kvalitetsdata til den kliniske database DANBIO er to væsentlige elementer bag, at klinik for gigt- og bindevævssygdomme på Diagnostisk Center på Silkeborg Sygehus igen i år placerer sig som landets bedste til behandling af patienter med gigtsygdomme.

Klinikken i Silkeborg er en af landets største og var ifølge den seneste årsrapport fra DANBIO den reumatologiske afdeling i landet, som i 2018 tog imod flest nydiagnosticerede leddegigtpatienter. Og ja, klinikken har også i 2019 modtaget et stadig stigende antal patienter, så der er i høj grad behov for at anvende de tilgængelige ressourcer bedst muligt, siger Tove Lorenzen, der indtil 1. oktober var specialeansvarlig overlæge på klinikken – en opgave, som nu er overdraget til overlæge Mikkel Callsen.

»Afdelingskultur, ressourcer og et tæt teamarbejde. Fokus på, at undersøgelserne udføres og bliver registreret i DANBIO-databasen. Speciallæger, yngre læger og sygeplejersker med engagement i sagen og forståelse for fordelene ved og vigtigheden i at sørge for at indberette data til DANBIO, og som er gode til at bruge data som et vigtigt arbejdsredskab i forbindelse med patientkonsultationerne. Det er nogle af hovedingredienserne i, at vi klarer os godt,« siger Tove Lorenzen.

Velvilje til at bruge tid på kvalitetsregistrering var ikke en selvfølge, da Tove Lorenzen blev specialeansvarlig overlæge i 2011. Dengang var der relativt få af klinikkens patienter i databasen, men i dag er praktisk taget alle patienter med kroniske betændelsesgigtsygdomme registreret i DANBIO. Forståelsen for værdien af at sikre systematisk indberetning hænger efter Tove Lorenzens vurdering bl.a. sammen med, at DANBIO giver brugerne et godt overblik over patientforløbene. Databasen sparer samtidig tid og dobbeltarbejde ved at autogenerere journalnoter med information om sygdomsaktivitet, blodprøver, behandling m.v., så klinikkens sekretærer ikke skal skrive oplysningerne ind i journalen.

Hurtig adgang og strukturerede patientforløb

Hurtig afklaring og velfungerende indsats i den tidlige fase af leddegigtsygdommen har i en årrække været højt prioriteret på klinikken i Silkeborg.

Foto: Palle Peter Skov

I 2013 udtænkte og organiserede Tove Lorenzen sammen med diagnostisk centers ledende overlæge Ulrich Fredberg et tilbud til områdets praktiserende læger, som betyder, at patienter med smertefulde led i hænder eller fødder inden for få dage kan få en vurdering af, om der er tale om leddegigt. Røntgen, radiologisk beskrivelse af røntgenbilledet samt undersøgelse hos en reumatolog af led både klinisk og med ultralydsskanning udføres samme dag.

»Den prognostiske værdi af en hurtig, effektiv og aggressiv indsats for patienter med nydiagnosticeret leddegigt er veldokumenteret. Vi gør vores bedste for at efterleve den viden og har lavet en organisation, som kan gennemføre det. Vi har lavet et forløbsprogram for nydiagnosticerede leddegigtpatienter, hvor de umiddelbart ved diagnosen påbegynder behandling med methotrexat, og vi giver ultralydsvejledte indsprøjtninger med binyrebarkhormon i de angrebne led – tidlig aggressiv behandling. I forløbsprogrammet indgår desuden informations- og livsstilssamtaler hos sygeplejerske samt screening for følgesygdomme som knogleskørhed og risikofaktorer for hjerte-kar-sygdomme,« siger Tove Lorenzen.

Patientinvolvering og behovsstyret tilgængelighed

Patientuddannelse, som giver gigtpatienterne viden om og forståelse for egen sygdom, er en god investering for klinikken.

»Vi prioriterer højt, at vores patienter er velinformerede og ved, hvornår og hvordan de skal reagere, hvis de får hævede led. Omvendt skal vi som afdeling være tilgængelige. Derfor prioriterer vi adgang til akutte tider højt, så patienter ved behov kan få en lægekonsultation inden for højst en uge. Det kan være svært at finde tid til at se alle patienter mindst en gang årligt. Til gengæld kan de fleste patienter godt sige til, når de har behov for en konsultation. Så i sidste ende er patienterne ikke ringere behandlet nu, end de var tidligere,« siger Tove Lorenzen.

Men med et voksende arbejdspres og stærkt udfordret på økonomiske ressourcer er der brug for fortsat at tænke i nye baner.

»Vi får flere og flere patienter, så derfor giver det også mening at lave en vurdering af den enkelte patients behov – en risikostratificering af patienterne. Vi skal naturligvis følge patienter med aktiv sygdom tæt, men velbehandlede patienter, hvor sygdommen er i ro, behøver ikke ses så ofte. Nogle patienter kan måske med fordel følges ved telemedicinske konsultationer, som sparer både klinikken og patienterne for et unødigt tidsforbrug,« siger Tove Lorenzen.

»Vi forsøger med opbakning fra ledelsen i Diagnostisk Center at sætte gode rammer for klinikkens læger og sygeplejersker, som giver plads til innovation og nytænkning. Derfor har vi også stor glæde af at have en række specialuddannede sygeplejersker, som, superviseret af reumatologiske speciallæger, varetager planlægning af patientforløb, telefonhenvendelser fra patienter, ­svar på undersøgelserne, vejledning og rådgivning til patienterne samt kontroller på stabile patienter,« siger Tove Lorenzen, der mener, at afdelingens gode resultater i høj grad udspringer af det tætte teamarbejde på afdelingen.

