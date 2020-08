Mulighederne for at leve op til kvalitetsindikatorerne for behandling af reumatologiske patienter med leddegigt og rygsøjlegigt varierer betydeligt mellem regionerne og afdelingerne. Det fremgår af den nationale årsrapport fra DANBIO, som er den landsdækkende kliniske kvalitetsdatabase for reumatologiske patienter i biologisk behandling. Databasens styregruppe skriver desuden, at »mange afdelinger har resultater, der næsten opfylder standarderne, og ganske få afdelinger opfylder de fleste. Imidlertid er der også enkelte afdelinger, hvor der må gøres en særlig og prioriteret indsats, såfremt indikatorresultaterne skal blive tilfredsstillende«.

Mange af de afdelinger, som har problemer med at leve op til kvalitetsindikatorerne, har utilstrækkelige ressourcer til at sikre, at det gode patientforløb også inkluderer registrering af kvalitetsdata i hverdagen.

Omvendt er de afdelinger, hvor indikatoropfyldelsen er høj, kendetegnet ved et betydeligt tværfagligt samarbejde omkring registreringen i DANBIO, hvor sekretærer, sygeplejersker, fysioterapeuter og andre faggrupper bidrager på lige fod med forskellige specifikke registreringsopgaver.

Styregruppen foreslår, at der »gennemføres audits på de afdelinger, hvor indikatorresultaterne kalder på forbedring. Der kan så tages de nødvendige initiativer ved f.eks. ved at indføre nye arbejdsgange.

Årsrapporten viser, at 78 pct. af de nydiagnosticerede leddegigtpatienter fik de anbefalede tre besøg med registrering af både sygdomsaktivitet, funktionsniveau og smerte, samt angivelse af medicinsk behandling. Standarden er sat til 90 pct., så der er både på landsplan og i de fleste regioner plads til forbedringer. På regionsniveau varierede andelen fra 49 pct. i Region Sjælland, til 89 pct. i Region Nordjylland, mens andelen på hospitalsniveau varierede fra 19 pct. i Slagelse til 96 pct. i Silkeborg. Kun fire afdelinger – Sønderborg, Silkeborg, Svendborg og Hjørring – levede op til standarden. Styregruppen understreger, at »tæt opfølgning af patienter med leddegigt skønnes af høj klinisk betydning for langt størstedelen af patienterne. Indikatoren skønnes at udgøre et relevant mål for god klinisk praksis«.

På samme måde som for leddegigtpatienter skal patienter med nydiagnosticeret rygsøjlegigt følges tæt, og mindst tre gange årligt have registreret sygdomsaktivitet og funktionsniveau. Kvalitetsmålet er, at dette skal ske for mindst 90 pct. af alle nydiagnosticerede patienter med rygsøjlegigt, men på landsplan blev målet kun opfyldt for 63 pct., spændende fra 44 pct. i Region Sjælland til 84 pct. i Region Nordjylland. Regionshospitalet Horsens er den afdeling, der lever op til kvalitetetskravet på denne indikator.

Forfatterne til årsrapporten peger på en række mulige årsager til den lave målopfyldelse, bl.a. at nogle patienter har mild sygdomsaktivitet, og at det derfor vurderes, at tre årlige kontroller ikke er nødvendige. En anden årsag kan være kapacitetsproblemer på nogle afdelinger, som kan gøre det svært at leve op til kravet, fremgår det af årsrapporten, der pointerer, at »tæt opfølgning af patienter med rygsøjlegigt skønnes af høj klinisk betydning for langt størstedelen af patienterne. Fortsat opmærksomhed vedrørende denne indikator er derfor nødvendig«.

