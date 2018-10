Styrelsen for Patientsikkerhed sætter sygeplejerske fra Brønderslev Kommune under skærpet tilsyn på grund af fejldosering af gigtmidlet methotrexat.

En sygeplejerske ansat i Brønderslev Kommune i Nordjylland har ifølge avisen Nordjyske siden juli været under skærpet tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed. Baggrunden for sagen er et dødsfald på grund af methotrexatforgiftning. En 82-årig kvinde bosiddende i kommunen fik i en periode ved en fejl sin ugentlige dosis på fire methotrexattabletter dagligt. Kvinden blev i […]