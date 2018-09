Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Ingen skal fremover kunne være i tvivl om, hvor ofte gigtmidlet methotrexat skal gives. Lægemiddelstyrelsen har derfor besluttet, at gigtmidlet fremover skal distribueres i pakninger, hvor der er en tydelig visuel påmindelse om, at lægemidlet kun skal tages én gang om ugen. Det fremgår af et svar fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til Folketinget. Der har de […]