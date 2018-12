Dataudtræk forhindrer medicinfejl på Regionshospitalet Horsens

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

På Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Horsens printes der hver morgen en seddel over patienter, som er i risikogruppen for at blive fejlmedicineret. På den måde kan personalet undgå de alvorlige og fatale fejlmedicineringer, der har været med methotrexat. Ifølge ledende overlæge på afdelingen Thomas Hahn har fremgangsmåden opdaget flere patienter, som har været ved at […]