Coronakrisen sætter sundhedsvæsnet i en undtagelsestilstand, der hverken kan bruges som grundlag for at bedømme behovet for somatiske eller psykiatriske sengepladser.

I et debatindlæg i Dagens Medicin d. 24. april bruger Kristian Sloth og Anders Lindelof med egne ord coronakrisen som løftestang for en mere nuanceret debat om psykiatrien. Udbruddet af COVID-19 har udløst et betydeligt fald i belægningsgraden på de psykiatriske afdelinger. Den udvikling udlægger skribenterne som et tegn på, at mange psykiatriske patienter i virkeligheden ikke hører hjemme i psykiatrien.

Bestyrelsen i Dansk Psykiatrisk Selskab mener imidlertid, det er for tidligt at afgøre, hvilke konklusioner man kan drage på baggrund af coronakrisen. I debatindlægget kommer Kristian Sloth og Anders Lindelof således ikke ind på det vigtige forhold, at den lavere belægningsgrad ikke er et isoleret fænomen i psykiatrien. Tværtimod følger udviklingen på de psykiatriske afdelinger samme tendens som de somatiske afdelinger.

Praktiserende læger oplevede ved coronakrisens begyndelse en brat opbremsning i antallet af henvendelse fra patienter, der oplevede symptomer, som ikke var relateret til COVID-19. Udviklingen vakte bekymring for, hvorvidt patienter med symptomer på kræft, hjertelidelser og andre alvorlige sygdomme på den baggrund ville blive senere henvist til udredning – til skade for behandlingen.

Ser man bort fra spredningen af forkølelses- og influenzavira, har COVID-19 og deraf følgende fysisk afstand næppe haft gavnlig effekt på mange andre somatiske sygdomme. På den baggrund er der opbygget et betydeligt behandlingsefterslæb, som sundhedssystemet står over for at skulle indhente de kommende måneder og muligvis år.

Presset varierer på tværs af landet

Hos Dansk Psykiatrisk Selskab afventer vi at se, i hvilket omfang coronakrisen ligeledes medfører et behandlingsefterslæb i psykiatrien. Mange psykisk syge har ikke fået samme behandling af deres sygdom, som de fik før udbruddet af COVID-19. På nuværende tidspunkt ved vi således ikke, om de psykiatriske afdelinger står over for en markant stigning i indlæggelser.

Det varierer betydeligt på tværs af landet, hvor stort presset er på de psykiatriske afdelinger. Antallet af sengepladser i psykiatrien er de seneste år faldet trods et stigende antal patienter. Nogle psykiatriske afdelinger oplever på den baggrund, at de dagligt må afvise at indlægge patienter pga. manglende kapacitet. Et andet resultat af overbelægning er, at patienter udskrives, før det er hensigtsmæssigt, hvilket medvirker til at 23 pct. af patienterne, der udskrives fra en psykiatrisk afdeling, genindlægges inden for 30 dage.

Hos Dansk Psykiatrisk Selskab ser vi frem til at bidrage til arbejdet med den nye psykiatriplan, hvor et af elementerne er at kortlægge behovet for sengepladser i psykiatrien. Det er i den sammenhæng afgørende, at bedømmelsen tager udgangspunkt i den virkelighed, der præger psykiatriske afdelinger under normale omstændigheder. For på nuværende tidspunkt befinder det samlede sundhedsvæsen sig i en undtagelsestilstand, der tegner et forvrænget billede af, hvilket behandlingsbehov der gør sig gældende for stort set alle andre sygdomme end COVID-19-infektion.