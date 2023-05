Vi skal op fra hullet – men hvordan?

STIKPILLEN: De ansatte skal have ret til at ytre sig kritisk. Manglende ytringsfrihed er skadeligt. Og uklarheden om rammer og opgaver er et stort problem. Mange mener, at rammerne for sygehusene skal øges. Men behovet for ressourcer er størst uden for sygehusene, skriver Torben Mogensen.