Det har længe været kendt, at mænd har en øget risiko for at få blærekræft. Forskere og læger har derfor i mange år spekuleret i, at den øgede risiko kan skyldes det mandlige kønshormon testosteron, og at det derfor kan give mening at behandle blærekræft eller forebygge metastasedannelse ved blærekræft med hormonmanipulation. Den tanke kan læger dog godt skyde en hvid pind efter. For danske forskere nu kan vise, at testosteron ikke er det, som giver mænd en kraftigt forøget...