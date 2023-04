I mange år har urologer vidst, at der er forskel på, hvor ofte mænd og kvinder rammes af blærekræft. Faktisk er det sådan, at blot en fjerdedel af patienter med blærekræft er kvinder. I mange år har forskere og læger formodet, at årsagen til den forøgede risiko for blærekræft blandt mænd skulle findes i, at mænd traditionelt har røget mere, og at mænd også oftere har været beskæftiget i erhverv, hvor for eksempel forurening har kunnet påvirke deres risiko. I...