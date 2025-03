To store prostata-studier på urologikongres satte fokus på screening og ny behandling

Mænd, der undlader at deltage i screening for prostatakræft, har øget risiko for at dø af prostatakræft, viser et nyt studie præsenteret på den årlige kongres for European Association of Urology. Et andet studie viser, at forstørret prostata kan behandles med vand under højt tryk.