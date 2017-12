ATLANTA, GEORGIA (Dagens Medicin) – Allerede fem år før en patient bliver diagnosticeret med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), kan der spores en vækst i mængden af lymfocytter i patienternes blod.

Det fremgår af resultaterne af en undersøgelse, som phd.-stipendiat og læge Michael Asger Andersen har stået for, og som er blevet fremlagt på årets ASH-kongres, der løber af stablen i disse dage i Atlanta.

»Vores undersøgelser viser, at patienternes lymfocyttal i gennemsnit begynder at stige fem år før diagnosetidspunktet,« siger Michael Asger Andersen, der havde overladt præsentationen af hans poster til en kollega, da hans egen ankomst til kongressen var blevet forsinket af et andet engagement.

Konkret har Michael Asger Andersen og hans kolleger gennemført deres undersøgelse ved at analysere blodprøver fra CopLab, der indeholder alle blodprøver, de praktiserende læger i Københavnsområdet har taget gennem en 15 år lang periode fra 2000 til 2015.

Her har de udvalgt de prøver, som senere CLL-patienter har fået taget hos deres praktiserende læge, og foretaget en laboratorie-analyse på stigningen af lymfocyttalet. Det drejer sig om samlet set 710 patienter. Ved hjælp af databasen har de kunnet følge mængden af lymfocytter, der er en indikator for udviklingen af patienternes leukæmi.

I arbejdet har Michael Asger Andersen og hans kolleger også gjort en anden interessant opdagelse.

»Vi kan se på vores dataanalyse, at lymfocytternes fordoblingstid i perioden frem til diagnosetidspunktet er en god indikator for progressionsfri overlevelse,« siger Michael Asger Andersen.

»Patienter med et hurtigtudviklende sygdom har alle en ringere prognose end patienter med en langsomtudviklende sygdom. Det er måske ikke så overraskende. Ikke desto mindre er vi de første, der viser, at det faktisk forholder sig sådan,« siger han.

Den nye viden kan dermed bruges til at udarbejde prognoser for CLL-patienter. Screening er det dog ikke anvendeligt til.

»Der er ikke tale om et screeningredskab, Når patienterne ikke har nogen symptomer på CLL, har det ikke betydning, at sygdommen har været der i gennemsnit fem år, når de diagnosticeres. Men vi kan bruge informationen fra blodprøverne hos praktiserende læge til at individualisere opfølgningsforløbet for den enkelte patient,« siger Michael Asger Andersen.