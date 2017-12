ATLANTA, GEORGIA (Dagens Medicin) – Clarithromycin, et antibiotikum, er ikke hjælpsomt i behandlingen af myelomatose. Snarere tværtimod.

Det fremgår af resultaterne af et studie, som Henrik Gregersen, der er overlæge på Aalborg Universitetshospital, har fremlagt på ASH-kongressen, der løber af stablen i Atlanta i disse dage.

»Vi har ikke fundet tegn på, at clarithromycin har en myemolotose-effekt. Til gengæld fandt vi tegn på bivirkninger,« siger Henrik Gregersen.

Tidligere studier har ellers tydet på, at clarithromycin, et stof med mere end 30 år på bagen, kunne give en ekstra gevinst ved behandlingen af myelomatose.

»Det er et meget billigt lægemiddel, der kun koster omkring fem kroner om dagen. I en tid, hvor myelomatosebehandling er blevet overordentlig dyr, der er det en besnærende tanke at undersøge nærmere,» siger Henrik Gregersen.

De tidligere studier, der tydede på en positiv effekt, er gennemført uden kontrolgrupper. Derfor valgte Henrik Gregersen og hans kolleger at konstruere et placebo-kontrolleret studie.

»Vi ønskede at gøre det ordentligt, så vi kunne få det undersøgt en gang for alle,« siger han.

Henrik Gregersen og kollegerne udvalgte en gruppe nydiagnosticerede myemolatose-patienter, som skulle have en VCD-behandling, der er standard for patientgruppen. Halvdelen blev randomiseret til at tage antibiotika i kombination med den eksisterende behandling, mens den anden halvdel fik tilføjet et placebo.

Studie afbrudt før tid

Resultaterne var imidlertid så ringe, at forskerne valgte at afbryde studiet før tid.

»Vi fik en mistanke om, at der var en overvægt at bivirkninger, herunder svær forstoppelse, i gruppen, der fik antibiotika. Og så valgte vi simpelthen at afbryde studiet,« siger Henrik Gregersen.

»Mange kom til at lide af noget, der svarer til en form for betændelse i tarmen, hvilket måske var årsagen til, at de også fik blodforgiftning, altså bakterier i blodet. Det var et meget uventet resultat af antibiotikabehandling,« fortsætter han.

Et forskerhold fra Laboratorium for Klinisk Farmakologi ved Rigshospitalet har tidligere på året påvist, at clarithromycin kan give celleskader og udløse åreforkalkning. Ligeledes har resultater fra et stort observationelt studie, der var iværksat af den amerikanske lægemiddelmyndighed Food and Drug Administration (FDA), vist, at clarithromycin øger risikoen for død af alle årsager, slagtilfælde og pludselig uventet hjertedød med 20-30 pct.

Henrik Gregersen har gennemført Det nye studie, der blev præsenteret på ASH, i samarbejde med andre myelomatose-læger i Dansk Myelomatose Studiegruppe (DMSG), en selvstændig multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab, og det er særligt ved, at det er lavet uafhængigt af industrien.

»Clarithromycin er et meget billigt stof. Samtidig bliver det produceret af flere forskellige konkurrerende virksomheder, hvorfor producenterne er urolige for, at ny viden gavner deres konkurrenter lige så meget, som det gavner dem selv. Derfor er der ikke den store industri-interesse for at gennemføre et studie som dette,« siger Henrik Gregersen, og tilføjer:

»Men så er det godt, at det giver mening for en gruppe myelomatose-nørder som os at gennemføre det uafhængigt.«