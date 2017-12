Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Ny kombinationsbehandling til patienter med kronisk lymfatisk leukæmi mere end fordobler patienternes chancer for progressionsfri sygdom efter to år sammenlignet med standardbehandlingen mod sygdommen. Det viser et nyt studie, hvor forskere har målt en kombinationsbehandling med Venetoclax og Rituximab op mod den nuværende standardbehandling med Rituximab og Bendamustine. Det nye studie er det første til […]