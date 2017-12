Ny kombinationsbehandling med kræftlægemidlerne Ibrutinib og Venetoclax viser særdeles lovende resultater i forsøg på patienter med kronisk lymfatisk leukæmi, som alle andre behandlinger havde slået fejl imod.

Ud af 36 patienter, som modtog den nye kombinationsbehandling, reagerede alle sammen på behandlingen, og alle tegn på kræft i knoglemarven forsvandt blandt 33 pct. af patienterne. Desuden oplevede patienterne ingen stigning i tumorlyse-syndrom, der er en almindelige, men alvorlig bivirkning ved kræftbehandling.

»Disse indledende resultater er specielt imponerende i en patientgruppe, hvor andre behandlinger har slået fejl. Vi har vist, at disse to stoffer kan gives i kombination uden nogen umiddelbar ekstra giftig effekt på patienterne, og selv med de mest avancerede metoder, vi har til rådighed, kan vi ikke finde tegn på sygdommen efterfølgende,« siger Peter Hillmen, der er ph.d. og professor ved Leeds Institute of Cancer and Pathology, i en pressemeddelelse.

Det nye forskningsresultat er netop blevet præsenteret på den årlige kongres for American Society of Hematology, der i disse dage bliver holdt i Atlanta, Georgia.

Lægemidler komplimenterer hinanden

De to lægemidler virker på forskellig måde. Ibrutinib virker ved at blokere signaler, der stimulerer cancerceller til at dele sig, mens Venetoclax får cancercellerne til at dø ved at blokere for et protein, som de skal bruge for at overleve. Begge lægemidler er godkendt af FDA som enkeltbehandling til kronisk lymfatisk leukæmi.

Da de to stoffers virkemåde er komplementær, ville Peter Hillmen undersøge, deres effektivitet i en kombinationsbehandling.

I forsøget deltog i alt 50 patienter med kronisk lymfatisk leukæmi, der alle havde oplevet tilbagefald i sygdommen eller fejlslagne behandlinger tidligere. Patienternes gennemsnitsalder var 64 år.

Efter otte ugers behandling med Ibrutinib alene, begyndte lægerne at give patienterne lave doser af Venetoclax, hvorefter de langsomt øgede doserne over de næste mange uger. Før patienterne modtog Venetoclax, gav lægerne dem også medicin for at modvirke tumorlyse-syndrom. Til dato har kun én af patienterne oplevet tumorlyse-syndrom, og han er blevet behandlet for bivirkningen.

»Vi har ikke set nogen stigning i antallet af tilfælde af tumorlyse-syndrom, sammenlignet med hvad vi ville forvente at se ved en behandling med Venetoclax alene,« siger Peter Hillmen.

Efter seks måneder overgik forsøget lægernes forventninger i forhold til antallet af patienter, der ikke længere havde tegn på sygdommen.

»Vores udgangspunkt var, at forsøget ville være en succes, hvis 30 pct. af patienterne opnåede at blive sygdomsfri efter 12 måneder, men allerede efter seks måneder er 33 pct. sygdomsfri,« siger Peter Hillmen.

En begrænsning ved studiet er dog, at det mangler en kontrolgruppe, men det er forskerne nu i gang med at gennemføre, hvor de i nye forsøg sammenligner kombinationsbehandlingen med både Ibrutinib alene og med tre andre former for kemoterapibehandlinger.