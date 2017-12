Flowcytometri kan bruges til at finde restsygdom hos T-ALL-patienter, viser nyt studie. Det kan forbedre den individuelle behandlingsstrategi for patienterne.

ATLANTA, GEORGIA (Dagens Medicin) – Patienter med T-celle-deriveret akut lymfoblastær leukæmi (T-ALL) kan få en bedre behandling fremadrettet.

Det viser sig nemlig, at metoden flowcytometri kan bruges til at forudsige prognosen for patienter med T-ALL, som dermed kan få målrettet deres behandling.

Det fremgår af de resultater, som Signe Modvig, der er phd. og læge på Rigshospitalet, har fremlagt ved en oral præsentation på årets ASH-kongres, der i disse dage løber af stablen i Atlanta.

»Vi har vist, at flowcytometri er brugbart til behandlingstratificering af T-ALL-patienter,« siger Signe Modvig.

Hidtil har man anvendt såkaldt PCR til at finde ud af, hvor meget af sygdommen, patienterne har tilbage efter behandling, angivet som MRD (minimal residual disease). Men den metode kan ikke anvendes til alle patienter, hvilket betyder, at restgruppen ikke modtager den optimale behandling.

Uden en pålidelig MRD kan man nemlig ikke målrette behandlingen til den enkelte.

»Der er mange bivirkninger ved behandlingen, som kan være så alvorlige, at patienterne dør af dem. Derfor kan man ikke bare give høj behandling til alle. Det handler om at ramme den rigtige balance mellem behandlingsintensitet og risiko for tilbagefald af sygdommen. Det handler om at sikre, at patienterne får en tilpasset behandling og en bedre overlevelse,« siger Signe Modvig.

Resultaterne er en udløber af det fællesnordiske NOPHO-ALL2008-projekt, som har fulgt akut lymfoblastær leukæmi-patienter fra 2008 til 2016. Vævstypelaboratoriet på Rigshospitalet er koordinatorer for MRD i det nordiske samarbejde og spiller desuden en central rolle i den nye fremadrettede fælles-europæiske protokol for akut lymfoblastær leukæmi patienter, ALLtogether.

Som en del af projektet har Signe Modvig og hendes kolleger analyseret 274 patienters MRD ved hjælp af både PCR og flowcytometri, og her har flowcytometribaseret MRD vist sig at være en pålidelig indikator for T-ALL til de patienter, hvor PCR-MRD ikke er brugbar.

»Det er afgørende at have flere redskaber, så alle patienter kan blive stratificeret til den rigtige behandling,« siger Signe Modvig.