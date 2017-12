Kræftpatienter har forøget risiko for at danne blodpropper (venøs tromboembolisme) i benene eller blodpropper, som kan blive ført med blodet og sætte sig fast i de mindre blodkar i eksempelvis lungerne. Den nuværende standardbehandling til disse patienter er Heparin, der er et antikoagulant, som skal gives intravenøst. Selvom denne form for behandling er effektiv, er den dog besværlig for mange patienter, og det betyder, at mange afbryder behandlingen.

Der kan dog være en anden løsning. Et nyt, stort studie viser i hvert fald, at antikoagulantet Edoxaban, der kan tages som en daglig pille, virker lige så godt som Heparin og kan erstatte de daglige injektioner for mange, hvis ikke alle, patienter.

»For langt de fleste patienter med cancerrelateret venøs tromboembolisme kan behandling med oral Edoxaban erstatte de daglige injektioner. Effektiv behandling af venøs tromboembolisme og større blødninger vil også gøre det muligt for onkologer at fokusere på patienternes cancerbehandling og ikke andet,« fortæller Gary E. Raskob, der er ph.d. og professor ved University of Oklahoma College of Public Health, i en pressemeddelelse.

Det nye forskningsresultat er netop blevet præsenteret på den årlige kongres for American Society of Hematology, der i disse dage bliver afholdt i Atlanta, Georgia.

Omkring 20 pct. af alle kræftpatienter udvikler venøs tromboembolisme, hvilket kan lede til stærke smerter, når blodproppen sker i de dybe vener, eller vejrtrækningsproblemer, brystsmerter eller sågar dødsfald, hvis blodproppen bevæger sig ind i lungerne.

Antikoagulanter forhindrer eksisterende blodpropper i at vokse sig større og andre fra at blive dannet, men disse lægemidler øger også risikoen for blødninger. Derfor må læger balancere mellem risikoen for blodpropper og risikoen for blødninger, når de skal behandle deres patienter for venøs tromboembolisme.

I det nye studie har 1.050 kræftpatienter i behandling for venøs tromboembolisme deltaget. Patienterne blev behandlet for en lang række kræftformer med forskellige former for kemoterapi. Omkring 10 procent havde blodkræft, mens resten havde solide tumorer. Halvdelen af patienterne modtog Heparin, mens den anden halvdel fik Edoxaban. Behandlingen varede 12 måneder.

Studiet var designet til at vurdere to hovedfaktorer:

Om Edoxaban er lige så godt som Heparin i forhold til at modvirke blodpropper og blødninger. At undersøge fordelene ved at fortsætte behandlingen med hvert af de to lægemidler i mere end seks måneder.

Resultatet af undersøgelsen bekræfter, at Edoxaban er lige så godt som Heparin i forhold til at modvirke tilfælde af blodpropper og blødninger, der forekom blandt 12,8 pct. af patienterne på Edoxaban og 13,5 procent af patienterne på Heparin.

Selvom Edoxaban var associeret med minimalt flere blødninger, blev det opvejet af en anelse lavere risiko for venøs tromboembolisme.

Forskerne slår dog fast, at resultatet måske ikke er det samme for andre typer oral medicin mod venøs tromboembolisme, da forskellige lægemidler kan have forskellige virkningsmekanismer.