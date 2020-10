Tænk klogt om udredning af lungekræft

I sidste uge holdt Sundhedsstyrelsen stormøde om billeddiagnostik ved undersøgelser af symptomer fra lungerne. Det kan lyde som en uvæsentlig detalje, men tag ikke fejl. Der ligger en tikkende bombe og venter på at detonere, hvis ikke det lykkes for Sundhedsstyrelsen at få styr på retningslinjerne for pakkeforløb ved mistanke om lungekræft.