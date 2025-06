For Jannik Falhof er de første minder om kultur fra dengang, han som barn blev taget med til koncerter med Gasolin, Sweet og Dr. Hook. I dag vil den 58-årige praktiserende læge i Grenaa faktisk sige, at kultur er ‘nærmest livsnødvendigt for at kunne eksistere’. Særligt musik spiller en stor rolle i Jannik Falhofs hverdag. Den udgør det samme for ham, som meditation og løbeture betyder for andre. Musik er tiltrængte pauser i en arbejdsdag, hvor patienterne altid kommer først....