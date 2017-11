Alt for mange hospitaler modtager akutte hjertepatienter uden at have det nødvendige udstyr og personale til stede.

Det skriver Jyllands-Posten på baggrund af en undersøgelse, som Dansk Cardiologisk Selskab, Dansk Selskab for Akutmedicin og Hjerteforeningen i fællesskab har gennemført blandt landets hjertemedicinske sygehusafdelinger og akutmodtagelser.

Undersøgelsen dokumenterer, at patienter med akut hjertesygdom om aftenen på syv af landets sygehuse ikke kan få en ekkokardiografi, fordi der ikke er speciallæger på vagt, som er uddannet til at lave den type undersøgelse. Det betyder ifølge avisen, at mange patienter må vente til næste dag med at blive undersøgt, få en diagnose og komme i behandling.

»Det er uholdbart. Ultralydsscanningen er en kerneundersøgelse, når man har med patienter med akut sygdom at gøre. Hvis man ikke kan lave den undersøgelse, kan det betyde, at patienterne ikke får den rigtige behandling, fordi man ikke kan komme en diagnose nærmere, før der atter er en lægespecialist på arbejdet,« siger formanden for Dansk Cardiologisk Selskab, overlæge Lene Holmvang, til Jyllands-Posten.

Tre af de syv sygehuse ligger i Region Sjælland, to i Region Nordjylland og to i Region Hovedstaden.