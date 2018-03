Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Udredningsretten bliver overskredet for hver femte hjertepatient, og ventetiden på operationer er alt for lang. Det viser nye tal for monitoreringen af hjerteområdet for 3. kvartal i 2017, som sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er utilfreds med. Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse. Hun mener, at det kræver en ekstra indsats på området, […]