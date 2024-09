Mandag 26. august tog Region Syddanmark det opsigtsvækkende skridt at slippe aktiviteten løs i regionens speciallægepraksis resten af året. Manøvren, som er den første af sin slags i regionernes levetid, ventes at koste Region Syddanmark et tocifret millionbeløb med det klare formål at nedbringe ventetiden for de mange borgere, som i øjeblikket må vente mange måneder på at blive tilset af en speciallæge. Men selvom det langtfra kun er i Region Syddanmark, at ventetiden hos speciallægerne er steget voldsomt de...