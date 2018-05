Efter Region Syddanmark har valgt samme epj-system som Region Midtjylland, har de to regioner ambitioner om at samarbejde om udvikling og dele omkostninger i fremtiden

Valget af det samme epj-system i Region Midtjylland og Syddanmark har skabt ambitioner om et fremtidigt samarbejde og deling af omkostninger på tværs af de to regionerne. Mandag annoncerede Region Syddanmark, at ønsket om få »et velafprøvet system« havde ført frem til, at Systematic stod som vinder af udbuddet om at levere en patientjournal til de syddanske hospitaler.

Systematic leverer allerede epj-systemer til Region Midtjylland, og det åbner mulighed for samarbejde mellem de to regioner, mener Niels Nørgaard Pedersen, der er administrerende sygehusdirektør på Odense Universitetshospital.

»Der er en ambition og nogle forventninger om, at Region Syddanmark og Region Midtjylland kan lære af hinanden og fremadrettet have glæde af at dele udviklingsomkostninger,« siger han.

Det er it-direktør i Region Midtjylland Claus Kofoed enig i. Han understreger, at der ikke er fastlagt noget endnu, men han ser også en stor fordel i at Region Syddanmark nu har valgt samme epj-system som Region Midtjylland.

»Jeg tror, at det er en stor fordel for Region Midtjylland. Vi bliver flere til at deles om omkostningerne. Jeg tror, at vores udvikling kommer til at gå hurtigere, og det er både til gavn for sygehusvæsenet og patienterne,« siger han og fortsætter:

»Det bliver jo nok en fælles udvikling eller et meget tæt samarbejde om fælles udvikling. Det er klart, at hvis man udvikler fælles, så er det den samme funktionalitet, man tager i brug. Og der forventer jeg også, at vi kan deles om omkostningerne.«

Begejstring for valg af nyt system

Syddanmarks nye patientjournal-system skal fra år 2020 tages i brug på regionens fem sygehusenheder. Det århusianske firma Systematic skal levere it-systemet. De er hovedleverandør af epj-systemet i Region Midtjylland og er samtidig ansvarlig for dele af Region Nordjyllands patientjournaler. Niels Nørgaard Pedersen mener, at de har fået det, de gik efter.

»Vi gik efter at få et patientsikkert, brugervenligt og hurtigt epj-system på økonomisk fordelagtige vilkår. Det synes vi, at vi er lykkedes med,« siger han.

Niels Nørgaard Pedersen er ikke ene om, at se positivt på deres valg af epj-system. Regionsrådsformand i Region Midtjylland og formand i regionernes lønnings- og takstnævn Anders Kühnau skrev i går på Twitter, at »det tegner godt for udviklingen af landets bedste patientjournal, at Region Syddanmark får samme it-system Region Midtjylland.«

Rigtig god nyhed, at Region Syddanmark får #Systematic som ny EPJ-leverandør ligesom Midtjylland. Det tegner godt for udviklingen af landets bedste patientjournal #dkpol #sundpol — Anders Kühnau (@AndersKuhnau) May 1, 2018

Lang proces

Valget af epj-system til Region Syddanmark har været en lang beslutningsproces. Tidligere har Region Syddanmark vurderet, at Epic Systems Corporation, som har leveret Sundhedsplatformen til Region Hovedstaden og Region Sjælland, var dømt ude i løbet om at blive Region Syddanmarks nye it-system.

»Det er ikke et udviklingsprojekt, vi har søgt. Vi har mange andre vigtige opgaver at varetage, som at passe patienter og udvikle Region Syddanmarks sygehus,« siger Niels Nørgaard Pedersen.

Senere i udbudsprocessen trak CGI Danmark sig fra udbuddet. Firmaet vurderede, at det ville få meget svært ved at vinde med de præmisser, som Region Syddanmark har valgt at opstille for udbuddet. Region Syddanmarks fokus lå ifølge Niels Nørgaard Pedersen på kvalitet og pris og ikke mindst kravet om strategisk samarbejde med leverandøren.