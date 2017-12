CGI Danmark har meddelt, at de udtræder af udbudsforløbet omkring den nye EPJ-løsning i Region Syddanmark. Det skriver regionen i en pressemeddelelse. Regionen står dermed tilbage med to mulige leverandører, når den til foråret skal træffe beslutning om, hvem der skal levere et nyt epj-system til de syddanske hospitaler.

CGI Danmark er i fællesskab med den amerikanske leverandør Cerner blevet prækvalificeret til udbuddet af den nye EPJ/PAS-løsning som en en ud af tre leverandør, men har altså valgt at trække sig, inden forhandlingsforløbet er afsluttet, fordi firmaet vurderer, at det vil få overordentligt svært ved at vinde med de præmisser, som Region Syddanmark har valgt at opstille for udbuddet.

»Efter mange overvejelser og grundige analyser er vi desværre nået til den konklusion, at der ikke er et godt match mellem udbuddet i dets nuværende form og vores tilgang til at levere en bred løsning, som kan dække regionens behov nu og ikke mindst i fremtiden,« udtaler Michael Hermansen, der er adm. direktør i CGI Danmark, i en pressemeddelelse.

Niels Nørgaard Pedersen, som er administrerende sygehusdirektør på OUH, hvor regionens udbud er forankret, ærgrer sig over, CGI Danmark trækker sig fra udbuddet, men han understreger, at udbuddet vil fortsætte som planlagt.

»Vi har tidligere meldt ud, at vi stod med tre kompetente og velkvalificerede bydere til at løfte en EPJ-løsning i Region Syddanmark. Det betyder også, at vi fortsat har god konkurrence, selvom CGI Danmark har valgt at trække sig,« siger Niels Nørgaard Pedersen i en pressemeddelelse fra regionen.

Han mener ikke, at det er enestående, at en tilbudsgiver vælger at trække sig i løbet af en udbudsproces.

»Vi har valgt en udbudsform, hvor forhandlinger undervejs giver leverandørerne mulighed for at blive klogere på opgaven, og derfor kan vi kun tage til efterretning, når en leverandør vælger, at de ikke vil afgive endeligt tilbud,« siger Niels Nørgaard Pedersen.

Den nye elektroniske patientjournal skal holde styr på blandt andet journalhåndtering, medicinering, rekvisition og svar fra laboratorie- og billedsystemer, patientadministration og booking i hele Region Syddanmark. Ifølge Version2 skal 41 klinikere være med til at teste det ny EPJ-system, og de to tilbageværende leverandører – Cambio Healthcare Systems og Systematic – får hver tre dage til at demonstrere deres system. Cambio er leverandør af regionens nuværende epj-system, men Systematic har leveret MidtEPJ til Region Midtjylland. EPIC Systems Corporation, som har leverer Sundhedsplatformen til Region Hovedstaden og Region Sjælland, var ikke blandt de firmaer, der blev udvalgt til at afgive bud på en ny EPj-løsning.

Region Syddanmark forventer, at regionsrådet kan træffe beslutning om tildeling af kontrakt i løbet af foråret 2018.