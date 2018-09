Politikere i Region Midtjylland vil have en ny hospitalsplan. Regionsrådsformand Anders Kühnau ønsker, at planen skal gøre op med »matrikeltænkning« og »udvikle stærke faglige miljøer på regionshospitalerne«. Overlægernes formand advarer mod at haste en ny plan igennem.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Siden daværende regionsrådsformand Bent Hansen (S) 22. oktober 2008 satte sin underskrift på en ny hospitalsplan for Region Midtjylland, har rammen for aftalen fået lov at stå uberørt. Men nu begynder konturerne af en ny hospitalsplan at kunne anes i det midtjyske. Da regionsrådets elleve partier natten til onsdag indgik et bredt forlig om det […]