Så kom forløsningen endelig i bededagsferien. Overenskomstaftaler, der til slut omfattede alle offentligt ansatte. Et langtrukkent forløb, der begyndte i december med udveksling af krav mellem henholdsvis arbejdstagere og arbejdsgivere. Fem måneder med forberedende forhandlinger, embedsmandsdrøftelser på tværs af parterne, direkte forhandlinger mellem parterne, sammenbrud i disse forhandlinger, og derefter rigtig mange møder under forligsmandens ledelse.

At musketeraftalen mellem lønmodtagerorganisationerne gjorde forhandlingerne mere komplicerede, er der ingen tvivl om. Den smidighed, der kunne være ved de tre forhandlingsfora hver især, var på forhånd næsten umuliggjort. Men ingen skal være i tvivl om, at der også på arbejdsgiversiden var meget stærke bindinger og en tæt koordinering af krav/modkrav, således at det i realiteternes verden var to grupper med hver sin musketeraftale, der stod over for hinanden.

Hvilken fagforening ville kunne forklare sine medlemmer, at godt nok har vi fået vores lønkrav indfriet, men vi skal konflikte af hensyn til djøffernes betalte spisepause?

2-1 til arbejdsgiverne. Sådan cirka

Hvad kom der så ud af alle anstrengelserne? Ja en samlet lønstigning på 8,1 pct. må siges at være et godt resultat set fra lønmodtagernes side. Ligegyldigt hvordan det gøres op, er det tættest på det udgangspunkt, som lønmodtagerne havde. Om deres krav fra begyndelsen var 8,6 eller 8,2, er underordnet. Resultatet ligger langt over arbejdsgivernes udspil på 6,8 pct. Så på lønsiden fik de offentligt ansatte noget ud af de langstrakte forhandlinger.

Resultatet vedrørende spisepausen er noget mere diffust. Lige fra en erklæring, der sikrer, at der ikke ændres i bestående kutymer, til direkte betaling af den afsatte lønramme med 0,35 pct. specielt for administrative akademikergrupper. Altså at disse direkte må betale for spisepausen i forhold til kravet. Dette resultat må klart betegnes som en sejr for arbejdsgiverne.

Det tredje store emne om lærernes arbejdstid endte i en kommission de kommende tre år. Et lille figenblad til Anders Bondo set i forhold til et meget højtprofileret krav. Så også her en klar sejr til arbejdsgiverne.

Dennis havde fået lov til sololøb. Selvfølgelig

Der er ingen tvivl om, at arbejdsgiverne bragte sig i en gunstig position ved at tilbyde så høj en lønstigning, som de gjorde. Hvilken fagforening ville kunne forklare sine medlemmer, at godt nok har vi fået vores lønkrav indfriet, men vi skal konflikte af hensyn til primært djøffernes betalte spisepause og en arbejdstidsaftale til lærerne, som lærerne for øvrigt decentralt har indgået med 72 ud af 98 kommuner.

Mon ikke det også var disse overvejelser, LO-grupperne på det regionale område havde gjort sig, da de som de første indgik en aftale med de regionale arbejdsgivere, uden at FTF’erne og Akademikerne på dette tidspunkt ønskede at gå med, men i stedet forlod forhandlingerne med begrundelse i det tilbudte vedrørende spisepausen. At det alene var Dennis Kristensen, der indgik denne aftale på LO-gruppernes vegne, vil være naivt at tro.

At tro, at f.eks. formanden for HK-kommunal, Bodil Otto, og formanden for Socialpædagogerne, Benny Andersen, bare lod Dennis indgå en aftale, uden at de havde godkendt, er helt urealistisk. Selvfølgelig var også 3F på topniveau taget med på råd.

At så Dennis udadtil står frem som talsmand, er selvfølgelig naturligt, idet han antalsmæssigt havde flest medlemmer omfattet af aftalen. Men han havde fået lov af de andre først.

At den regionale delaftale brød isen, er helt sikkert. Der blev lagt nogle skinner ud, som var retningsgivende for de resterende forhandlinger på både det øvrige regionale område og for kommunerne og staten. Som Sophie Løhde efterfølgende formulerede det: Nu er lønrammen lagt fast. Musketereden på arbejdsgiversiden holdt altså. Det samme viste sig at være tilfældet vedrørende spisepausen: enten hensigtserklæringen om ingen ændringer eller betale 0,35 pct. ved kasse 1.

LO og FTF slipper for at tabe ansigt

AT FTF’erne og Akademikerne føler, at det var imod deres indbyrdes aftale, at LO-grupperne gik solo 25. april, er ingen vist i tvivl om. At LO-grupperne er af en anden opfattelse, kan vel heller ikke overraske. Det, der står tilbage, er vel, om man meget belejligt parkerer den strid hos en nu afgået FOA-formand og hans velkendte hang til sololøb. Dette kan være en bekvem løsning for at undgå at tage striden med ind i det nyligt indgåede ægteskab mellem LO og FTF. Så undgår alle at tabe ansigt, og det nyligt indgåede ægteskab bliver ikke belastet af en diskussion om løftebrud eller det, der er værre.

Tid til selvransagelse om brugen af TV2 News

At overenskomstforhandlingerne tidligt var meget synlige i pressen, stod klart allerede fra midten af december med offentliggørelsen af musketereden blandt organisationerne. Dette tema fyldte meget i hele forløbet, men særligt efter sammenbruddet i forhandlingerne i slutningen af februar og strejkevarsler og omfattende lockoutvarsler var der næsten ikke en dag, hvor der ikke var massiv dækning i hele pressen.

Hvor omfattende ville konsekvenserne af en konflikt være? Kampen om, hvem der kom til at stå udadtil som Den Gode, Den Onde og Den Grusomme, foregik hver eneste dag. Så omfattende var lysten til at være i medierne, at forligsmanden måtte minde parterne om tavshedspligten.

Spørgsmålet er, om parterne ikke på dette område skal foretage en selvransagelse og vurdere, om det gavner forhandlingsmulighederne, at så meget foregår direkte på TV2 NEWS. Selvfølgelig skal medlemmerne have et indtryk af, at der kæmpes for deres interesser, og politikerne vil gerne stå som de ansvarlige over for hele befolkningen. Men man fik næsten et indtryk af, at der blev SMS’et direkte til pressen fra forhandlingsbordene. Det bliver let kontraproduktivt.

Vigtigt med resultater, men tillid er vigtigst

Samfundsøkonomisk er det selvfølgelig vigtigt, at der blev indgået en aftale, og at den stemmes hjem. Men også for opgaveløsningen på alle de offentlige serviceområder er en forhandlingsløsning helt afgørende. Det lille ord tillid er her det vigtige. At bøje sig mod hinanden og lytte til hinanden gavner i sidste ende kvaliteten af opgaveløsningen for de borgere, det jo i sidste ende drejer sig om. Så stort tillykke til forhandlerne med et tak for indsatsen og ansvarligheden.

Nu må vi alle håbe, at det samme kan siges, efter at der i begyndelsen af juni bliver indgået økonomiaftaler med regioner og kommuner. Her er brug for det samme fokus på kvalitet og ansvarlighed.