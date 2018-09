Nye retningslinjer for samarbejde med lægemiddelindustrien slår fast, at virksomheder ikke kan sponsorere specifikke læger efteruddannelse.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Region Syddanmark har revideret sine retningslinjer for, hvordan private virksomheder kan medvirke til at finansiere efteruddannelse af ansatte i regionen. Revideringen af retningslinjerne var nødvendig, efter regionen i maj indgik en aftale med Lægemiddelindustrien om fælles principper for samarbejde om efteruddannelse. Den nye retningslinje slår bl.a. fast, at lægemiddelvirksomheder skal henvende sig til sygehusdirektionen og […]