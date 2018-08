I et forsøg på at fastholde unge læger i Region Syddanmark vil sundhedsministeren gøre det mere attraktivt at vælge videreuddannelse på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, der får lov at etablere et sammenhængende uddannelsesforløb inden for lungemedicin.

Videreuddannelsesregion Syd får nu lov til at oprette endnu et sammenhængende uddannelsesforløb på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse. Lægedæknings-Udvalget anbefalede i 2017 at oprette sammenhængende uddannelsesforløb for at tiltrække unge læger til lægedækningstruede områder. Et sammenhængende forløb betyder, at den unge læge kan tage hele sin speciallægeuddannelse samme sted […]