Direktionen i Region Syddanmark består af en regionsdirektør og tre koncerndirektør, men nu foreslår regionen af fjerne en af de tre koncerndirektører. Det skyldes en midlertidig model, som regionen har brugt siden foråret 2018.

Nogle af de årsagerne bag omorganiseringen af ledelsen i Region Syddanmark er budgetændringer og vakance. Den midlertidige løsning har vist sig at være bæredygtig, og derfor ønsker regionen at fortsætte med løsningen.

Forslaget er på dagsordenen på det kommende regionsrådsmøde.

Tre forhold ligger bag forslaget

I et notat fra Region Syddanmarks Råds- og direktionssekretariat fremgår det, at den umiddelbare vurdering af den gamle direktionsmodel og den overordnede administrative organisering er, at det har fungeret godt. Alligevel fremsættes et forslag til justering af modellen.

Det er tre forskellige forhold, der ligger til grund for regionens ønske om konsekvent at omorganisere ledelsesmodellen.

Det skyldes en politisk aftale om at erhvervsfremmeområdet ikke længere skal varetages af regionen. Det betyder færre arbejdsopgaver for koncerndirektøren for regional udvikling. Regionen vurderer, at en tredjedel koncerndirektørens arbejdsopgaver på erhvervsområdet er skåret væk.

Desuden er der i forbindelse med Økonomiaftalen for 2019 blevet besluttet et omprioriteringsbidrag på administration på 12,472 mio. kr. for Region Syddanmark. Slutteligt har en koncerndirektør har opsagt sin stilling foråret 2018.

Regionen påpeger i øvrigt, at de øvrige regioner alle har en direktion bestående af en regionsdirektør og to koncerndirektører.