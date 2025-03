Sygehus Sønderjylland skal have en ny administrerende direktør. Det er et faktum efter nuværende administrerende direktør Thue B. Hvorslev fratræder sin stilling efter gensidig forståelse med Sygehus Sønderjylland. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. »Jeg vil gerne takke Thue B. Hvorslev for hans indsats i direktionen for Sygehus Sønderjylland. Sygehus Sønderjylland står ligesom de øvrige sygehuse i regionen overfor nogle store udfordringer og markante ændringer over de kommende år. Når vi nu skal ud og finde en ny direktør,...