Retten i Glostrup har fundet en 56-årig kvinde skyldig i at have snydt med lægemidlet Ozempic. Det skriver Retten i Glostrup i en domsafsigelse.

Kvinden var tiltalt for mellem 1. januar 2023 og 31. december 2023 at have fortiet oplysninger over for Region Hovedstadens afgørelse om medicintilskud til hende, idet hun fortalte, at hendes egen læge udstedte recepter på Ozempic, som oversteg hendes årlige forbrug på mere en 818 mg, hvorved hun modtog 331.763 kr. i uberettiget medicintilskud.

Retten fandt den 56–årige skyldig i alle anklagepunkter, og straffen blev fastsat til fængsel i syv måneder, hvoraf to måneder er ubetinget, mens resten blev gjort betinget med en prøvetid på ét år. Hun er samtidig blevet dømt til at skulle betale 317.971 kr. i erstatning til Region Hovedstaden.

Retten har i sin dom lagt vægt på, at tiltalte i et stort omfang havde solgt eller overdraget den mængde Ozempic, som hun uberettiget modtog medicintilskud til.

Sagen er én ud af flere. I starten af året anmeldte regionerne samlet set 33 borgere til politiet for at have svindlet med medicintilskuddet, hvor borgere har fået udskrevet mere end tre års forbrug af Ozempic med henblik på videresalg. De fleste sager er stadig ved at blive efterforsket af politiet, skriver DR.