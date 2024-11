Retten i Odense har 13. november idømt en 40-årig mand et år og tre måneders fængsel for at have svindlet med vægttabsmedicin. Det skriver Anklagemyndigheden ved Fyns Politi på det sociale medie X. Manden har solgt diabetesmedicinen Victoza, som man også taber sig af, på ulovlig vis og har snydt Region Syddanmark for mere end én mio. kr. Mandens fortjeneste på det ulovlige salg på 357.750 kr. er blevet konfiskeret. Hvorvidt manden skal betale erstatning til Region Syddanmark er endnu...